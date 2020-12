Auch wenn die Chancen für eine Fertigstellung von Nord Stream 2 zuletzt deutlich gestiegen sind, arbeitet Gazprom auch weiter an weiteren Möglichkeiten, um Erdgas an die lukrativen Märkte West- und Mitteleuropas zu liefern. in diesem Zusammenhang laufen derzeit Gespräche mit einem Partner. So bestätigte Elena Burmistova, Geschäftsführerin der Gazprom Export Holding, dass man darüber verhandelt, einen Teil des über TurkStream in die Türkei gelieferten Gases weiter an andere osteuropäische Staaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...