Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Digitale Nomaden können in diesem Winter mit Jumeirah's neuem Discover Remote Work Package das wärmere Klima in Dubai genießen - arbeiten Sie effizient und mit allen Annehmlichkeiten und genießen Sie mitten im Winter einen Outdoor-Lifestyle, um den sie alle zu Hause beneiden werden.Das neue Jumeirah Hotels & Resorts Discover Remote Work Package wurde entwickelt, um neue Perspektiven in das Home Office zu bringen. Es kombiniert modernes Stadtleben mit innovativen Arbeitsräumen und exklusivem Zugang zu einem der schönsten Privatstrände Dubais. Arbeiten Sie effektiv und genießen Sie gleichzeitig das dynamische Dubai und sein konkurrenzloses Winterleben im Freien.Wohnen und arbeiten Sie im Herzen der Stadt im ikonischen Jumeirah Emirates Towers in stilvollen Zimmer, genießen Sie Ihre Mahlzeiten "al-fresco" und nutzen Sie die vielseitigen Pool-, Spa- und Fitnesseinrichtungen. Von co-working space in der privaten Lounge mit highspeed-WIFI, über ständigen IT-Support bis hin zum Zugang zu hochmodernen Besprechungsräumen war es noch nie so einfach, aus der Ferne zu arbeiten. Auch für den "Home-away-from-Home"-Komfort wird im Zimmer gesorgt: mit der neuesten LED-SMART-TV-Technologie mit integrierter Netflix- und Chromecast-Verbindung und wöchentlich zwanzig Kleidungsstücken, die für die Gäste gewaschen werden.Wenn die Arbeit getan ist, steht die Stadt Ihnen offen. Machen Sie sich auf den Weg zu Jumeirah's exklusivem Privatstrand und entspannen Sie sich mit einem Drink in der Hand auf Ihrer Sonnenliege. Gönnen Sie sich eine belebende Spa-Behandlung oder genießen Sie ein Barfuß-Dinner am Strand in einem der vielen exquisiten Restaurants der Hotelgruppe. Mit seiner Nähe zu ausgezeichneten Verkehrsverbindungen, einschließlich der Dubai Metro, ist Jumeirah Emirates Towers auch der ideale Ort, um alles zu erkunden, was die Innenstadt Dubai's zu bieten hat.Für nur 3.600 EUR pro Person oder 4.900 EUR pro Paar bei einem Aufenthalt von 31 Tagen beinhaltet das Jumeirah Discover Remote Work-Paket Frühstück, Wäscheservice, zweimal wöchentlich Zugang zu Jumeirah's zwei Kilometer langem Privatstrand sowie Zugang zum klimatisierten Pool und den hochmodernen Einrichtungen des Talise Fitness. Gäste können auch auf ein Premier Deluxe Zimmer upgraden (je nach Verfügbarkeit). Passionierte Feinschmecker haben die Qual der Wahl, denn es gibt alles - von legeren Speisen bis hin zu Spezialitäten mit 20% Rabatt in vielen Lokalen. Jumeirah hat auch die Logistik im Griff, mit einem kostenlosen PCR-Test pro Aufenthalt und Flughafen-Transfer bei Ankunft und Abreise steht Ihrer Reise in ein sonniges Büro diesen Winter nichts mehr im Wege.Um mehr über das "Discover Remote Work in Dubai mit Jumeirah" Angebot zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.jumeirah.com/JETRemoteWork (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jumeirah.com%2FJETRemoteWork&data=04%7C01%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7C8c9680f4bc65411a034608d8ac7896f5%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637448981227439012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dxRCNhzojVFyd%2BKqIzmCrRgY%2BfI0KgP4BWeg94JxKx4%3D&reserved=0)Informationen zur Jumeirah Group:Die Jumeirah-Gruppe, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein erstklassiges Portfolio mit mehr als 6.500 Mitarbeitern und 26 Hotels im gesamten Nahen Osten (einschließlich des Flaggschiffs Burj Al Arab Jumeirah), Europa und Asien, wobei sich derzeit weltweit noch weitere Objekte im Bau befinden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1347208/Jumeirah_Group_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1347209/Jumeirah_Group_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1347210/Jumeirah_Group_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1347211/Jumeirah_Group_4.jpg Pressekontakt:Sara Hamza Al JawiCommunication Manager - Jumeirah GroupSara.Aljawi@jumeirah.com+97155 702 6267Original-Content von: Jumeirah International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43755/4801470