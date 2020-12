Baierbrunn (ots) - Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" zeigt, wie man die Lebensdauer eines Gelenkersatzes verlängern kannModerne Kunstgelenke halten in der Regel viele Jahre: 15 Jahre nach der Operation haben mehr als 80 Prozent der Patienten noch ihre ursprüngliche Prothese. "Die technischen Möglichkeiten sind gewaltig fortgeschritten", sagt Professorin Andrea Meurer, Leiterin der Orthopädischen Universitätsklinik Friedrichsheim in Frankfurt am Main. Dennoch hält ein Gelenkersatz nicht ewig. Wie man sein Kunstgelenk schützen und dessen Lebensdauer verlängern kann, verrät das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Schwimmen und Walken schonen KunstgelenkeEiner der häufigsten Gründe, warum eine Prothese erneuert werden muss, ist Verschleiß. Gerade Übergewicht kann dazu führen, dass sich das Kunstgelenk zu früh abnutzt. Doch auch stark beanspruchende Sportarten mit Sprung- und Stoßbelastung wie Basketball, Fußball oder Joggen können zu vorzeitiger Lockerung führen. "Vor allem bei jüngeren, sportlich sehr aktiven Patienten kann das schneller passieren", beobachtet Professor Rüdiger von Eisenhart-Rothe, Direktor der Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Sportarten, die sich für Prothesenträger dagegen gut eignen, sind beispielsweise Schwimmen oder Walken.Nikotin erhöht Risiko für WundheilungsstörungEine wichtige Schutzmaßnahme sind zudem gesunde Zähne. Entzündungen im Gebiss sind ein häufiges Einfallstor für Infektionen - Menschen mit Kunstgelenk sollten deshalb besonders auf Zahngesundheit achten. Vor einer größeren Zahnbehandlung kann eine vorsorgliche Antibiotikagabe ratsam sein. Auch Rauchen bedeutet eine Gefahr für das Kunstgelenk. Denn das Nikotin erhöht das Risiko für Wundheilungsstörungen deutlich. Steht ein Wechsel der Prothese an, sollten Raucher zumindest sechs Wochen vor und nach dem Gelenkeinsatz auf das Rauchen ganz verzichten.Tipp für Diabetiker mit künstlichem Gelenk: unbedingt darauf achten, dass die Blutzuckerwerte gut eingestellt sind. Das Risiko für Komplikationen mit einer Prothese ist sonst stark erhöht.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2020 B ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4801463