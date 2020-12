FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der zuletzt schwächelnde europäische Bankensektor hat am Mittwoch von einer Übernahme profitiert: Der Subindex lag mit einem Plus von über einem Prozent im marktbreiten Stoxx Europe 600 ganz vorne. In Dax und MDax zählten Deutsche Bank und Commerzbank mit Kursgewinnen von rund ein beziehungsweise anderthalb Prozent zu den Favoriten der Anleger.

In Spaniens Bankenbranche steht der nächste Zusammenschluss an: Unicaja kauft den Wettbewerber Liberbank. Finanziert wird der Deal laut Unicaja nur durch Aktien. Während Unicaja-Titel fast viereinhalb Prozent gewannen, ging es für Liberbank um knapp vier Prozent nach unten. Das Tauschverhältnis beinhalte einen fünfprozentigen Abschlag auf Liberbanks Marktkapitalisierung, schrieb Jefferies-Analyst Benjie Creelan-Sandford./gl/jha/