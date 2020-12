"Nach einem von der Covid-Pandemie bestimmten, sehr schwierigen, Jahr 2020 sollte 2021 für die Weltwirtschaft deutlich positiver verlaufen", zeigt sich der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, für das neue Jahr durchaus optimistisch. Bis zu einer vollständigen Erholung der Weltwirtschaft würde es zwar noch dauern, aber zumindest "ein Licht am Ende des Tunnels sollte 2021 mit der globalen Ausrollung der Impfung absehbar sein", so der Gouverneur. "Die Vereidigung von Joe Biden als US-Präsident bietet eine sehr gute Chance für ein neues Fundament einer transatlantischen Partnerschaft zwischen den USA und Europa", so Holzmann. Neben einer weiteren Entspannung des China-Konflikts würden auch Bidens Besetzungen in seinem ...

