Baden-Baden (ots) - Ein neuer Rekord für den guten Zweck! United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, feiert das beste Jahr seit seiner Gründung. 1,5 Millionen Euro konnte United Charity 2020 mit seinen Auktionen an verschiedene Kinderhilfsprojekte weiterleiten - mehr als je zuvor. Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie war die Spendenbereitschaft der Bieterinnen und Bieter in diesem Jahr besonders groß. Allein 386.000 Euro Erlös kamen mit den über 400 einmaligen Weihnachtsgeschenken zusammen, die unter www.unitedcharity.de (http://www.unitedcharity.de) versteigert wurden. Jeder einzelne Cent der Einnahmen wurde gespendet!Die Highlight-Auktionen des Jahres waren unter anderem ein privates Livestream-Konzert von Tim Bendzko, das unglaubliche 44.000 Euro für die Nicolaidis YoungWings Stiftung einbrachte. Jeweils über 35.000 Euro wurden für eine Zeichnung von Leon Löwentraut und einen Ford Pick-up bezahlt. Auch ein Football-Fan griff tief in die Tasche und ersteigerte einen Helm der Kansas City Chiefs für über 24.000 Euro - mit dem Erlös wurde die Deutsche Krebshilfe unterstützt.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 10 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4801584