Corona samt Gewinnern und Verlierern dominieren streckenweise das Geschehen im ETF-Handel. Nachhaltigkeit hat sich an den Finanzmärkten fest etabliert und wird Experten zufolge künftig noch stärker an Bedeutung gewinnen. Abseits von Mega-Trends geht vielen Themen-ETFs die Luft aus. 29. Dezember 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Börsengehandelte Indexfonds feierten dieses Jahr in Europa ihr 20-jähriges Bestehen. Den Siegeszug von ETFs - das Kürzel steht für Exchange Traded Funds - startete die Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...