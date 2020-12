Paderborn (ots) - Four 20 Pharma GmbH, Hersteller, Großhändler und Importeur von medizinischem Cannabis, ist seit Ende September mit der Einführung seiner eigenen, nicht bestrahlten Cannabismarke 420 NATURAL auf dem Markt für medizinisches Cannabis vertreten. Um die Patientenversorgung kontinuierlich gewährleisten zu können, hat die Four 20 Pharma GmbH mit ihrem Partner NGC einen langfristigen und exklusiven Liefervertrag unterzeichnet."Die Qualität unseres Produkts spricht für sich - schonend getrocknet, handverlesen und nicht bestrahlt. Die Einführung war ein voller Erfolg. Bereits nach der ersten Woche haben wir unser Produktionspersonal aufgestockt, um die Nachfrage zu befriedigen", erklärt Thomas Schatton, CEO der Four 20 Pharma GmbH. "Das Wohlbefinden des Patienten und die Produktqualität haben für uns oberste Priorität. Zusätzlich zu unserer Großhandelslizenz verfügen wir daher auch über eine Herstellerlizenz und verpacken die Waren in der üblichen Apothekenliefermenge in unserer GMP-zertifizierten Einrichtung. Nur so garantieren wir die volle Kontrolle über das Endprodukt."Auch Lisa McCormack, Präsidentin und CEO von Northern Green Canada gibt sich sehr positiv. "Wir sind begeistert von der Entwicklung unserer Geschäftsbeziehung. Es ist überaus zufriedenstellend, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der sich ebenso wie wir für die Patientenversorgung und die Lieferung von medizinischem Cannabis höchster Qualität engagiert."Die Four 20 Pharma GmbH wird in den nächsten Wochen das bestehende Sortenportfolio erweitern. Neben der Sorte Original Glue bietet das in Paderborn ansässige Unternehmen auch die Indica-Sorte Shishkaberry an. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass die erste Sativa-Sorte im ersten Quartal 2021 in das Portfolio aufgenommen werden kann.Über Four 20 Pharma GmbHDie Four 20 Pharma GmbH ist als Hersteller, Großhändler und Importeur für medizinisches Cannabis sowie medizinische Geräte GDP- und GMP-zertifiziert. Das Unternehmen mit Sitz in Paderborn wurde 2018 gegründet und verfügt über eine betäubungsmittelrechtliche Erlaubnis nach § 3 BtMG und eine Arzneimittelgroßhandelserlaubnis entsprechend § 52a AMG für gesamt Europa. Zudem besitzt der Spezialist für Medizinalcannabis die erforderlichen Importlizenzen für die Einfuhr von medizinischem Cannabis nach Deutschland, eine Herstellungserlaubnis sowie die notwendige, produktspezifische Erlaubnis nach § 7 AMG und § 1 AMRadV zum Verkehr mit Arzneimitteln. Die Four 20 Pharma GmbH engagiert sich als Goldsponsor bei der Arbeitsgemeinschaft für Cannabis als Medizin (ACM) sowie als Platinumsponsor bei der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM).Ärzten, Apotheken, medizinischen Einrichtungen und Patienten steht das Unternehmenals verlässlicher Partner rund um das Themengebiet Medizinalcannabis zur Seite. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.420pharma.de (http://www.420pharma.de/).Über Northern Green Canada Inc.Northern Green Canada Inc. ist ein staatlich zugelassener, EU-GMP-zertifizierter Hersteller von medizinischem Cannabis, der sich auf die Bereitstellung von Cannabis-Medikamenten für eine bessere Lebensqualität konzentriert. NGC ist ein forschungs- und entwicklungsorientiertes Unternehmen, das sich für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Patienten einsetzt. Das erfahrene Expertenteam arbeitet in einer Innenanbau- und Verarbeitungsanlage mit einer Fläche von 2500 qm2 und einer Erweiterungskapazität von 4275 qm2. Das Unternehmen erweitert seine Extraktionskapazität zur Herstellung von Ölen und arbeitet mit angesehenen Partnern an behandlungsbasierten Cannabis- Medikamenten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.northerngreencanada.com (http://www.northerngreencanada.com/).Kontakt:E-Mail: mmill@northerngreencanada.com (mailto:mmill@northerngreencanada.com)Pressekontakt:Four 20 Pharma GmbHinfo@420pharma.de+49 52 51 / 390 32 10Original-Content von: Four 20 Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142661/4801686