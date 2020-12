Fondsmanager Peeters blickt zurück auf ein bewegtes Börsenjahr und prüft, ob der derzeitige "Aktien-Boom" Parallelen zum Jahr 2000 aufweist. 29. Dezember 2020. FRANKFURT (pfp Advisory). Nun ist es fast um, das ganz sicher nicht besonders beliebte, aber zweifelsohne spektakuläre Jahr 2020 und wie jedes Jahr zu dieser Zeit stellt sich die Frage, was denn "bleiben" - gemeint ist in den Gedächtnissen - wird. Allgemein dürfte die Corona-Pandemie mit all ihren Konsequenzen wie etwa massiven Einschränkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...