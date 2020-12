DJ Spahn sieht derzeit keine Rückkehr in Modus vor Lockdown

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine vollständige Aufhebung des Lockdowns angesichts der jüngsten Corona-Infektionszahlen ausgeschlossen. Die Infektions- und Todeszahlen zeigten, "dass wir von einer Normalität, wie wir sie uns wünschen, noch sehr weit entfernt sind", sagte Spahn bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Ich sehe also nicht, wie wir in dieser Situation zurückkehren können in den Modus vor dem Lockdown - so schwer es fällt", betonte er. "Das gilt auch für Silvester." Es sei notwendig, "dass dieses das wahrscheinlich ruhigste Silvester werden wird, an das sich Deutschland erinnern kann".

Auf Nachfrage wollte Spahn keine Details über nach dem 10. Januar geplante Beschränkungen nennen und den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs dazu nicht vorgreifen. Er nannte es "normal und nachvollziehbar", dass die Frage diskutiert werde, ob Schulen und Kitas geöffnet werden sollten. "Gleichzeitig bin ich jedenfalls im Zweifel dafür, lieber jetzt am Stück eine Woche zu lang als eine Woche zu wenig", betonte er aber.

Man erlebe gerade in der Pandemie eine Zeit der Gegensätze zwischen Hoffnung und Leid. Grund zur Zuversicht biete der Impfbeginn. "Wer hätte das noch vor vier oder sechs Wochen gedacht", erklärte Spahn. Der Impfstart sei gelungen. "Bis der Schutz in der Fläche wirkt, brauchen wir unsere bewährten Mittel weiter", hob Spahn aber hervor. Derzeit brauche man auf jeden Fall ganz allgemein weiter eine starke Kontaktreduzierung. Schließungen im öffentlichen Bereich machten nur Sinn, "wenn wir auch im privaten Bereich Kontakte reduzieren".

Auch der Präsident Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, rief bei der Veranstaltung dazu auf, die Kontakte weiter "auf das Allernötigste" zu verringern. "Lassen Sie uns dem Virus gemeinsam den Wind aus den Segeln nehmen", forderte er. Das Coronavirus sei in allen Altersgruppen verbreitet, und dies werde auch "noch viele Wochen so sein". Der zugelassene Biontech-Impfstoff sei "nach allen vorliegenden Daten sicher und wirksam". Es sei ein "verträglicher Impfstoff, bei dem der Nutzen die Risiken weit überwiegt", betonte der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek.

