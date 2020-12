Keiner baut so sympathische Roboter wie Boston Dynamics. Immer wieder konnten wir uns in unzähligen Videos davon überzeugen. Das neueste Tanzvideo der Roboter-Schmiede ist aber besonders beeindruckend. Roboter können nicht tanzen? Sagt wer? In einem aktuellen Video zeigen die Roboter-Kollegen Atlas und Handle zusammen mit dem Vierbeiner Spot, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Robots legen eine heißere Sohle aufs Parkett als es der Verfasser dieses Beitrags je tat. Zum Song "Do You Love Me?" von der Band The Contours aus dem Jahr 1962 zeigen die drei Roboter-Modelle, wie weich und flexibel...

