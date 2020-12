Mainz (ots) - "Requiem für einen Freund" ist der neue Krimi um Anwalt und Lebenskünstler Joachim Vernau (Jan Josef Liefers). Das ZDF zeigt den Fernsehfilm der Woche nach dem gleichnamigen Roman von Bestsellerautorin Elisabeth Herrmann am Montag, 11. Januar 2021, 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek ist der Film schon ab Montag, 4. Januar 2021, 10.00 Uhr, verfügbar. Regisseur Josef Rusnak schrieb das Drehbuch. Unter seiner Regie spielen neben Jan Josef Liefers, Stefanie Stappenbeck, Elisabeth Schwarz, Carmen-Maja Antoni auch Rainer Strecker, August Zirner, Carina Wiese, Irina Potapenko, Jörg Thadeusz, Jonas Hien, Kida Khodr Ramadan und andere.Im Büro des Berliner Rechtsanwalts Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) findet eine Steuerprüfung statt. Aus unerfindlichen Gründen interessiert sich der zuständige Finanzbeamte für einen alten Bewirtungsbeleg und nötigt Vernau deshalb, mitten in der Nacht in der Kanzlei vorbeizukommen. Als er eintrifft, ist der Steuerprüfer tot - erschossen.Was ist das Besondere an der Quittung? Vernau war damals mit einem seiner ältesten Freunde, dem Ku'damm-Advokaten Sebastian Marquardt (August Zirner), in einem teuren Restaurant essen. Aber warum sollte das interessant sein? Dann ist Sebastian Marquardt auf einmal wie vom Erdboden verschwunden. Vernau und seine Kollegin Marie-Luise Hoffmann (Stefanie Stappenbeck) recherchieren und entdecken, dass der tote Finanzbeamte offensichtlich Korruptionsfällen und krummen Geschäften in der Berliner Immobilienbrache auf der Spur war. Die Nachforschungen bleiben nicht unbemerkt, und Vernau gerät an den zwielichtigen Adil Kalaman (Kida Khodr Ramadan) und in Lebensgefahr.Die Verfilmungen von Elisabeth Herrmanns Vernau-Romanen sowie ihren Vernau-Drehbüchern brachten dem ZDF schon mehrfach hohe Einschaltquoten. Nach den erfolgreichen Filmen "Das Kindermädchen" (2012), "Die letzte Instanz" (2014), "Der Mann ohne Schatten" (2015), "Die siebte Stunde"(2016), "Totengebet" (2019) ist "Requiem für einen Freund" (2021) der sechste Vernau-Krimi. In der ZDFmediathek werden alle sechs Filme ab Montag, 4. Januar 2021, 10.00 Uhr, zur Verfügung stehen.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/requiemfuereinenfreundPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/requiem-fuer-einen-freund/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/rechtsanwalt-vernauhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4801963