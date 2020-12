DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Verkürzter Handel (bis 14.00 Uhr) in Deutschland und Österreich

DONNERSTAG: Am Silvestertag ruht der Handel in Dänemark, Deutschland, Finnland, Japan, Norwegen, Österreich, Russland, Schweden, der Schweiz und Südkorea. Einen verkürzten Handel gibt es in Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien und an dem USA-Anleihemarkt.

FREITAG: Am Neujahrstag ruht der Handel in Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Japan, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Russland, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea und den USA.

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.740,75 +0,23% +15,69% Euro-Stoxx-50 3.581,49 +0,00% -4,37% Stoxx-50 3.128,65 +0,13% -8,06% DAX 13.769,70 +0,06% +3,93% FTSE 6.602,11 -0,01% -12,46% CAC 5.611,34 -0,01% -6,13% Nikkei-225 27.444,17 -0,45% +16,01% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,46 -0,24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,46 48,00 +1,0% 0,46 -12,9% Brent/ICE 51,45 51,09 +0,7% 0,36 -15,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.879,73 1.877,80 +0,1% +1,93 +23,9% Silber (Spot) 26,34 26,28 +0,2% +0,07 +47,6% Platin (Spot) 1.065,60 1.055,78 +0,9% +9,83 +10,4% Kupfer-Future 3,55 3,55 +0,1% +0,00 +25,6%

Ölpreise und der Goldpreis legen leicht zu. Etwas Rückenwind kommt vom erneut leichteren Dollar, wodurch Rohstoffe für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger werden.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Rücksetzer vom Dienstag zeichnen sich zaghafte Kursgewinne ab. Am Dienstag waren die Kurse zurückgekommen, nachdem der US-Senat die zuvor vom Repräsentantenhaus als Corona-Hilfsmaßnahme beschlossene Erhöhung der Einmalzahlungen an die US-Bürger blockiert hatte. Die Ablehnung durch den Senat kam nach Aussage von Beobachtern aber nicht überraschend, weshalb die Gewinnmitnahmen auch nur gering ausfielen. Die Republikaner wollen der Erhöhung der Schecks von 600 auf 2.000 Dollar zwar nachkommen, dies aber mit zwei anderen Anliegen des Präsidenten verknüpfen, die derzeit keine parteiübergreifende Unterstützung haben: Änderungen der Regeln für Online-Reden und seine Klagen über angeblichen Wahlbetrug. An Konjunkturdaten wird kurz nach Handelsbeginn der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago veröffentlicht. Volkswirte prognostizieren im Mittel einen Rückgang auf 56,0 im Dezember von 58,2 Punkten im Vormonat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 56,0 zuvor: 58,2 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Nach den jüngsten Gewinnen und dem Erreichen eines Rekordhochs beim DAX berichten Händler von erhöhter Abgabebereitschaft. In Deutschland und Österreich endet das Börsenjahr 2020 bereits um 14.00 Uhr. An den meisten anderen europäischen Börsen wird dagegen wie gewohnt bis zum frühen Abend gehandelt und zum Teil auch verkürzt am Silvestertag noch. Während einerseits weiter rekordhohe Corona-Infektions- und Todeszahlen belasten, sorgt die Notfallzulassung des Impfstoffs von Astrazeneca für etwas Zuversicht. Für die Aktie geht es dennoch nur um 0,3 Prozent nach oben, weil die Zulassung schon erwartet wurde. Nach der Einigung auf eine bereits kolportierte Fusion zur fünftgrößten Bank Spaniens gewinnt die Aktie von Unicaja Banco 0,5 Prozent, während das Papier des Fusionspartners Liberbank um 5 Prozent nachgibt. Energean gewinnen 2 Prozent, nachdem das britische Gasexplorationsunternehmen den ausstehenden 30-Prozent-Anteil an Energean Israel gekauft hat. "Wir sehen dies als einen positiven Schritt von Energean, weil es die Kapitalstruktur der Gruppe im Vorfeld des dortigen Produktionsstarts vereinfacht, was einen bedeutenden Wendepunkt in der Rentabilität und für die Cashflows des Unternehmens bedeutet", so die Citi-Analysten.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8:30 Di, 17:16 % YTD EUR/USD 1,2272 +0,15% 1,2285 1,2252 +9,4% EUR/JPY 126,56 -0,25% 126,90 126,84 +3,8% EUR/CHF 1,0859 +0,26% 1,0838 1,0830 +0,0% EUR/GBP 0,9014 -0,68% 0,9068 0,9073 +6,5% USD/JPY 103,13 -0,41% 103,30 103,53 -5,2% GBP/USD 1,3612 +0,81% 1,3549 1,3504 +2,7% USD/CNH (Offshore) 6,5108 -0,14% 6,5073 6,5188 -6,5% Bitcoin BTC/USD 27.739,50 +2,63% 28.385,00 26.447,26 +284,7%

Der Dollar schwächelt weiter. Der Dollar-Index gibt um weitere 0,3 Prozent nach. Durch das beschlossene US-Konjunkturpaket wird die Staatsverschuldung der USA weiter steigen, was als Belastungsfaktor für den Greenback gilt; zumal gleichzeitig von der US-Notenbank noch länger sehr niedrigen Zinsen in Aussicht gestellt sind.

Das Pfund setzt seinen Anstieg gegen den Dollar am Mittwoch fort, nachdem die zuständige britische Behörde nun auch den Corona-Impfstoff von Astrazeneca und der Universität Oxford zugelassen hat. Ein von Pfizer und Biontech entwickeltes Konkurrenzprodukt wurde kürzlich schon zugelassen. Der Bitcoin hat mit 28.574 Dollar erneut einen Rekordwert markiert. Der bisherige vom Montag lag bei 27.479. Als ein Treiber der Hausse gilt die Spekulation, dass Kryptowährungen wie insbesondere der Bitcoin auf breiterer Basis als reguläre Zahlungsmittel zum Einsatz kommen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - In Tokio kam es nach der Rally des Vortags zu kleineren Gewinnmitnahmen, in Seoul beendete der Kospi das Börsenjahr sehr fest und mit einem Rekordhoch. Insgesamt schaffte der Nikkei-INdex in Tokio in diesem Jahr ein Plus von 16 Prozent. In Japan wurde am Mittwoch letztmals in diesem Jahr gehandelt, ebenso in Seoul, wo der Kospi 2020 um 31 Prozet zulegte. Dass der US-Senat bislang die vom Repräsentantenhaus beschlossene Erhöhung von Einmalzahlungen an die Bürger blockiert, spielte nach Aussage von Beobachtern in Asien keine Rolle. Dies sei zu erwarten gewesen. Kleine Verluste verbuchte Sydney. In Australien drohen wegen steigender Corona-Infektionszahlen wieder strengere Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Fest tendierten Schangha und Hongkong. China hat das Wirtschaftswachstum des Jahres 2019 leicht nach unten revidiert. Beobachter vermuten, dahinter, dass die Statistikbehörde des Landes eine niedrigere Vergleichsbasis schaffen will, um das Wachstum des von Corona geplagten Jahres 2020 besser aussehen zu lassen. In Hongkong setzten Internetwerte die am Vortag begonnene Erholung fort. Alibaba gewannen 5,8 Prozent. Die Aktie hatte jüngst Federn gelassen, weil die chinesischen Behörden eine kartellrechtliche Untersuchung der Geschäftspraktiken eingeleitet haben. Tencent stiegen ebenfalls um 5,8 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten auch am Mittwoch meist auf der Stelle. Mit Beginn des neuen Jahres dürfte die Emissionstätigkeit schnell wieder hochfahren, die EZB ist zudem bereits ab dem 4. Januar mit ihren Anleihekäufen im Rahmen des Pandemie-Kaufprogramms wieder aktiv.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Uniper halt an Kraftwerk Datteln bis 2038 fest

Der Energiekonzern Uniper will bis 2038 am umstrittenen Steinkohlekraftwerk Datteln festhalten. "Datteln wird das letzte Kohlekraftwerk sein, das in Deutschland vom Netz geht. Wir wollen Datteln bis 2038 laufen lassen", sagte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck der Rheinischen Post. "Das ist in jeder Hinsicht sinnvoll, weil Datteln 4 viel CO2 einspart und ältere schmutzige Kraftwerke an seiner Stelle vorzeitig abgestellt werden können."

Astrazeneca-Impfstoff erhält britische Notfallzulassung

Großbritannien hat dem Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca gegen Covid-19 eine Notfallzulassung erteilt.

Unicaja und Liberbank machen Fusion fix

Die Verwaltungsräte von Unicaja Banco und Liberbank haben den Weg für eine Fusion der beiden mittelgroßen spanischen Banken frei gemacht. Für einen Unicaja-Anteilsschein soll es im Zuge eines Aktientausches 2,7705 Liberbank-Papiere geben. Es entsteht ein Geldhaus mit einer Bilanzsumme von über 100 Milliarden Euro, die dann fünftgrößte Bank des Landes.

