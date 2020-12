DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Republikaner McConnell gegen rasche Erhöhung der Corona-Hilfen

Der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, will eine rasche Erholung der Corona-Hilfszahlungen für private Haushalte verhindern. Der Republikaner aus Kentucky sagte, der Senat werde Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Erhöhung der Schecks von 600 auf 2.000 US-Dollar nachkommen, diese aber mit zwei anderen Anliegen des Präsidenten verknüpfen, die derzeit keine parteiübergreifende Unterstützung haben: Änderungen der Regeln für Online-Reden und seine Klagen über angeblichen Wahlbetrug.

KfW-Ifo-Barometer: Mittelständisches Geschäftsklima vor Lockdown stabil

Der Mittelstand hat sich in der ersten Dezemberhälfte noch relativ unbeeindruckt von steigenden Neuinfektionen und den damit einhergehenden Diskussionen über einen härteren Lockdown gezeigt. Sein Geschäftsklima stieg um 1,4 Zähler auf minus 10,6 Saldenpunkte. Das geht aus dem KfW-Ifo-Mittelstandsbarometer hervor, wie die KfW in Frankfurt mitteilte.

IAB: Deutscher Arbeitsmarkt vor schärferem Lockdown robust

Die Aussichten für den deutschen Arbeitsmarkt sind nach Erkenntnissen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vor Beginn des verschärften Lockdown gut gewesen. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer stieg im Dezember um 0,5 Punkte auf 101,0 Punkte und signalisierte damit eine leichte Aufwärtsentwicklung am Arbeitsmarkt für die ersten Monate des Jahres 2021. "Die Arbeitsagenturen erwarten im zweiten Lockdown keinen erneuten Einbruch des Arbeitsmarkts", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen". Zu beachten sei allerdings, dass der Befragungszeitraum in der ersten Dezemberhälfte endete, bevor die Verschärfung des Lockdowns beschlossen wurde.

Spahn sieht derzeit keine Rückkehr in Modus vor Lockdown

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine vollständige Aufhebung des Lockdowns angesichts der jüngsten Corona-Infektionszahlen ausgeschlossen. Die Infektions- und Todeszahlen zeigten, "dass wir von einer Normalität, wie wir sie uns wünschen, noch sehr weit entfernt sind", sagte Spahn bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Ich sehe also nicht, wie wir in dieser Situation zurückkehren können in den Modus vor dem Lockdown - so schwer es fällt", betonte er.

Streit um Wiedereröffnung von Schulen nach Weihnachtsferien

In der Politik ist eine Debatte um die mögliche Wiederöffnung von Schulen nach dem 10. Januar entbrannt. Während Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) für eine schnelle Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts plädierte, will ihre rheinland-pfälzische Amtskollegin Stefanie Hubig (SPD) vorläufig am Fernunterricht festhalten. Die Frage der Schulöffnungen soll Thema bei den Spitzenberatungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder kommende Woche sein.

Dreyer: Corona-Einschränkungen auch nach dem 10. Januar

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Bürgerinnen und Bürger auf eine längere Dauer der Corona-Einschränkungen eingestimmt. "Leider sind die Zahlen wegen der Weihnachtstage noch uneindeutig", sagte Dreyer der Rheinischen Post. "Es bedarf mehr Zeit, bis wir an eine Lockerung denken können. Sicher ist, dass es daher auch noch nach dem 10. Januar Einschränkungen geben wird", sagte Dreyer.

Habeck lehnt Koalitionsaussage der Grünen vor Wahl 2021 ab

Die Grünen wollen ohne Koalitionsaussage ins Bundestagswahljahr gehen. "Alle Parteien werden für sich selbst kämpfen", sagte der Ko-Vorsitzende Habeck am Mittwoch auf NDR Info. "Danach wird man sehen, was dabei herauskommt." Der Grünen-Politiker erteilte dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder eine Absage, der sich zuvor offen für eine schwarz-grüne Koalition gezeigt hatte. "Wir treten an, um die Union herauszufordern", sagte Habeck. "Ein Vorweg-Einpreisen seitens der Union werde ich nicht mitmachen."

EU-Führung unterzeichnet Post-Brexit-Abkommen

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben das mit Großbritannien vereinbarte Post-Brexit-Handelsabkommen unterzeichnet. Sie unterschrieben den Vertrag am Mittwoch in einer kurzen Zeremonie. Anschließend sollte das Abkommen nach London geflogen werden, wo das britische Parlament darüber debattieren und abstimmen soll.

Johnson: Großbritannien wird "bester Freund und Verbündeter" der EU

Großbritannien wird nach den Worten von Premierminister Boris Johnson nach dem endgültig vollzogenen Brexit der "beste Freund und Verbündete der EU" werden. "Mit diesem Gesetz werden wir ein freundlicher Nachbar", sagte Johnson am Mittwoch vor dem Parlament in London, dem das an Heiligabend geschlossene Post-Brexit-Abkommen mit der EU zur Billigung vorliegt. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher.

Neue stimmberechtigte Mitglieder im Offenmarktausschuss FOMC

Im Offenmarktausschuss FOMC der US-Notenbank kommt es zum Jahreswechsel zu dem bekannten Stühlerücken. Zu den neuen stimmberechtigten Mitgliedern gehören einige der stärksten Befürworter einer Politik zur Ankurbelung der Wirtschaft. Stimmberechtigt sind ab Januar Raphael Bostic (Atlanta), Charles Evans (Chicago), Thomas Barkin (Richmond) und Mary Daly (San Francisco).

Eilanträge gegen neues Arbeitsschutzkontrollgesetz scheitern in Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat mehrere Eilanträge gegen das neue Arbeitsschutzkontrollgesetz abgelehnt. Es ging dabei um eine Regelung, die Fleischkonzernen den Einsatz von Fremdpersonal auf Grundlage von Werkverträgen verbietet, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Das Gesetz kann somit zum ersten Januar 2021 in Kraft treten. (Az. 1 BvQ 152/20 u.a.)

BGA lobt EU-China-Abkommen

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat sich zufrieden über das geplante EU-China-Abkommen gezeigt. "Das auslaufende Jahr 2020 hält noch einmal eine gute Nachricht bereit", erklärte BGA-Präsident Anton Börner. "Das von der deutschen Ratspräsidentschaft ausgehandelte Investitionsschutzabkommen wird für eine größere Rechtssicherheit und bessere Wettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen sorgen, die in China investieren."

SPD dringt bei Abkommen von EU und China auf Verbesserungen bei Zwangsarbeit

Der führende EU-Abgeordnete Bernd Lange (SPD) dringt bei dem geplanten Investitionsabkommen zwischen der EU und China auf Verbesserungen beim Thema Zwangsarbeit. Für die SPD sei "besonders wichtig", dass faire Wettbewerbsbedingungen "auch beim Thema Arbeitnehmerrechte gelten", daher müsse der Kampf gegen Zwangsarbeit verstärkt werden, erklärte der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament am Mittwoch.

NRW-Ministerin gesprächsbereit für Altschuldenlösung in 2021

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat den Kommunen in dem Bundesland Hoffnung auf eine Lösung der Altschuldenproblematik noch im kommenden Jahr gemacht. In diesem Jahr sei es erst einmal um die Stabilisierung der kommunalen Haushalte gegangen, sagte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) der Rheinischen Post. "Allein 2020 haben die Kommunen vier Milliarden Euro zusätzlich überwiesen bekommen."

Tankstellenverband warnt vor Benzinknappheit

Der Zentralverband des Tankstellengewerbes (ZTG) hat zum Jahreswechsel vor einem Spritmangel an Zapfsäulen gewarnt. "In Einzelfällen ist das nicht auszuschließen", sagte ZTG-Geschäftsführer Jürgen Ziegner der Bild-Zeitung. Erwartet werde "eine verstärkte Nachfrage zum Jahresende". Hintergrund sei, so Ziegner, "die Wiedereinführung der 19-prozentigen Umsatzsteuer und die CO2-Abgabe" ab 1. Januar von 25 Euro pro Tonne Kohlendioxid.

Kroatien von Nachbeben erschüttert - Suche nach Verschütteten dauert an

Einen Tag nach dem schweren Erdbeben in Kroatien mit mindestens sieben Toten ist das Land am Mittwoch von weiteren Beben erschüttert worden. Die US-Erdbebenwarte USGS registrierte am Morgen gegen 06.15 Uhr kurz hintereinander zwei Erdbeben der Stärke 4,8 und 4,7 in der Region um Sisak südöstlich der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Zunächst wurden keine neuen Schäden durch die beiden Nachbeben gemeldet.

+++ Konjunkturdaten +++

SPANIEN

HVPI Dez -0,6 % gg Vj nach -0,8% im Nov

HVPI Dez PROGNOSE -0,7% gg Vj

December 30, 2020 07:30 ET (12:30 GMT)

