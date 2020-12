München (ots) - Lange Zeit war die Liebe des "blonden Hans", Hans Albers, zu der jüdischen Frau und seiner Managerin Hansi Burg unbekannt. Hans Albers, Schauspieler, Sänger, Idol der Deutschen und Liebling der Nazis konnte in unzähligen Filmen auftreten, blieb aber auf kritischer Distanz zum Hitler-Regime. Wie hat dieser Drahtseilakt funktioniert? Welche Opfer wurden gebracht und von wem? Das 90-minütige Dokudrama erzählt die Geschichte von Hans Albers (Ken Duken) aus der Perspektive von Hansi Burg (Picco von Groote) und gewinnt somit einen neuen Blick auf das Idol, auf den Menschen Hans Albers. Begriffe wie Frauenschwarm oder Draufgänger bekommen eine andere Bedeutung, die den blonden Hans weniger glamourös erscheinen lassen.Mit Ken Duken und Picco von Groote in den Hauptrollen. Regieführte Carsten Gutschmidt, das Drehbuch schrieb Dirk Eisfeld (Vorlage von Nina Koshofer), nach einer Idee von Claude-Oliver Rudolph. Produktion: Jost Nolting, NDR. Produzenten: Michael Souvignier / Till Derenbach, Zeitsprung Pictures. Die Redaktion haben Marc Brasse (NDR), Eric Friedler (NDR) und Rolf Bergmann (rbb)."Die Liebe des Hans Albers": Online first: ab dem 6. Januar 2021, 8:00 Uhr.Eine Pressemappe zur Sendung finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Der Film steht im Vorführraum des Ersten für akkreditierte Journalisten zur Ansicht bereit.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH, Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4802119