Themawechsel zum Ausblick: 2021 dürfte weiter die "grossen Themen" der nächsten Jahre in den Vordergrund schieben. Der ESG-Goldrausch mit all seinen damit verbundenen verschärften regularischen Kontrollen wird uns bleiben. Weiters wird uns die Klimathematik erhalten bleiben, da Regierungen potenziell 3 Bio. US-Dollar für den grünen Aufschwung ausgeben könnten. Und dann: Wie gehts uns mit der neuen Verschuldung und dem Brexit tatsächlich? Letzterer hat die Wiener Börse schon seit Monaten beschäftigt. Und so klingt die gestrige Pflichtveröffentlichung, wonach Kaliber wie- ABN AMRO Clearing Bank N.V., London Branch- BNP Paribas Arbitrage SNC, London Branch- Deutsche Bank AG, London Branch- Goldman Sachs Bank Europe SE, London ...

Den vollständigen Artikel lesen ...