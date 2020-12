102.828 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren zum Jahresende ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 4,37 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0.52% vs. last gabb, -5.63% ytd, +53.90% seit Start 2013. Da das ATX-Minus für 2020 bei 12,76 Prozent liegt, ist das Jahresergebnis von Depot (+8,39 Prozentpunkte Alpha) und wikifolio (+7,13 Prozentpunkte Alpha) zufriedenstellend. Seit Start der durchgehenden Depotaktivitäten im April 2002 ist der Depotwert von 10.000 auf 102.828 Euro geklettert. Verzehnfachung. In der u.a. Übersicht stehen bis auf die EVN, die in den letzten Tagen ins Plus gedreht ist, nur Verlustpositionen, weil alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...