Vancouver, BC - 30. Dezember 2020 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTC: RYPPF, FWB: RYAA) ("RYU" oder das "Unternehmen"), ein Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, zum Jahresende Nachrichten für RYU zu melden und auf das Jahr zurückzublicken.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir nähern uns dem Ende von 2020, einem Jahr, in dem wir viel erreicht haben. Damit besitzt RYU ein solides und diversifiziertes Fundament, um mit Stärke und klaren Zielen in das Jahr 2021 überzugehen.

Wir haben in diesem Jahr fast $ 6 Millionen beschafft. Durch diese zusätzlichen Kapitalressourcen kann sich RYU weiterhin als globale Lifestyle- und hochleistungsfähige Sportbekleidungsmarke mit dem eingetragenen Warenzeichen Urban Athletic Apparel behaupten. Für die nächsten drei Jahre sehe ich enorme Chancen für den Ausbau von RYU in eine Marke, die den Wert von Integrität und Belastbarkeit verkörpert und seinen Aktionären und Kunden einen hohen Mehrwert bietet.

Dieses neue Kapital stärkt RYU auf mehrfache Weise:

- GROSSHANDEL: Wir haben den nordamerikanischen Geschäftsbereich Großhandel von RYU eingeführt und bauen diesen momentan aus. In unserem Team haben wir Grant Matzen, einen erfahrenen Vertriebs- und Marketingfachmann mit mehr als zehnjähriger Arbeitserfahrung mit Kultmarken der Sport- und Lifestyle-Bekleidungsindustrie, wie etwa Under Armour (NYSE: UAA), Vans, Quiksilver und Roxy. Erst in der letzten Woche haben wir unsere Großhandels-Vertriebsteams auf ganz Kanada ausgeweitet und richten nun unser Augenmerk auf den Ausbau unserer US-amerikanischen und mexikanischen Verkaufs- und Vertriebsteams.

- GESCHÄFTSBEREICH GOLFBEKLEIDUNG: In einer der meistgelesenen Pressemeldungen des Unternehmens dieses Jahres haben wir gemeldet, dass das neue Designteam von RYU für Golfbekleidung von dem Branchentalent James Chapman geführt wird, einem Experten für Innovation, Trends, Geeignetheit und modernste digitale 3D-Designtechnologie. James war bei Perry Ellis Golf und Callaway tätig und wird diesem Geschäftsbereich als Leiter vorstehen.

Als weitere Führungskraft neben James wird auch Andrew Parr unseren Geschäftsbereich Golf leiten. Andrew verfügt über einen umfassenden und vielfältigen Hintergrund in den Bereichen Athletik und sportliche Entwicklung. Als Golfspieler hat Andrew in seiner achtjährigen Laufbahn als Profi in mehr als 40 Ländern gespielt. Momentan ist Andrew als Co-Trainer der kanadischen Nationalmannschaft - Golf Canada - tätig.

Ich freue mich auch ganz außerordentlich über die für 2021 eingegangenen grundlegenden Partnerschaften, einige davon allein in den letzten paar Monaten. Dies alles ist spannend, da die vollständige Aktivierung und Lancierung vieler dieser Partnerschaften noch vor uns liegen. Dazu gehören:

- eine wegweisende Partnerschaft als offizieller Lieferant von Hochleistungsbekleidung und Taschen für Canada Skateboard und das Kanada vertretende Team bei den bevorstehenden Olympischen Spielen von Tokio neben 7-Eleven, Red Bull und Swatch. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, uns an der Seite dieser globalen, angesehenen Unternehmen dafür einzusetzen, den Sport und die Leistung unserer jungen, aufstrebenden Sportler zu fördern.

- Product-Placement in der neuen Fernsehserie von Branded Entertainment Inc. (BEI), The Count. Durch diese Partnerschaft haben wir Zugang zu einem unglaublichen Spektrum von potenziellen Marketing- und Plattformpartnern, unter anderem FITE TV, Triller, OF, PokerStars, FanDuel/DraftKings, 888poker, OMG Cannabis Partner und vielen mehr. Durch diese Marketing- und Markenführungsvereinbarung erhalten RYU und seine Bekleidung ihren Auftritt in der neuen geskripteten Flaggschiff-Serie von BEI, "The Count", die am 28. November auf www.FITE.TV Premiere hat. Diese Product-Placement-Partnerschaft soll 2022 realisiert werden.

- Im vergangenen Monat hat unser E-Commerce-Team, das von den Branchenveteranen Justin Frost und Brett Pawson geleitet wird, die Markteinführung von 46 new styles auf der überarbeiteten Website Shopify (TSE: SHOP) von RYU abgeschlossen, und unsere Partnerschaft mit Afterpay (ASX: APT), das es Top-Einzelhändlern für Mode, Beauty- und Lifestyle-Produkte ermöglicht, ihren Konsumenten eine flexible Möglichkeit der Zahlung nach der Lieferung zu bieten, hat sich als äußerst leistungsstark erwiesen.

Beim Übergang in das Jahr 2021 befindet sich RYU dank all dieser zuletzt erreichten Meilensteine in einer sehr guten Position mit weltweiter Bekanntheit.

Wie all jene wissen, die wie Sie, unsere geschätzten Aktionärinnen und Aktionäre, mit unserer Markengeschichte vertraut sind, bin ich absolut überzeugt von dieser Marke, für die ich persönlich Millionen von Dollars in das Unternehmen investiert habe, und setze mich für sie ein. So ist 2020 mein erstes Jahr an der Spitze dieses herausragenden Unternehmens, das von einem so großartigen und erfahrenen Managementteam geleitet wird. Zu Beginn habe ich als Aktionär eine tiefe Leidenschaft für RYU und seine Produkte entwickelt, und seither ist dies zum bedeutendsten Projekt meiner 30-jährigen beruflichen Karriere im Bereich Geschäftsentwicklung und Kapitalmärkte geworden.

Wie Sie, unsere Kunden und Investoren, hat mich der Markenname "Respect Your Universe" zu einer Kraft und seinem Potenzials sofort in seinen Bann gezogen. In Zeiten wie diesen gibt es vermutlich kein Wort oder Ideal, das gewichtiger ist als "Respekt", und so ist es uns allen eine Ehre, diesen Wert durch die Bekleidung, die wir mit Stolz produzieren, und die Ideale, die wir leben und vermitteln wollen, zum Ausdruck zu bringen.

COVID-19 hat die Bedingungen des Einzelhandels verändert. Dieser hat sich durch das Einkaufsverhalten der Konsumenten gewandelt und die Akzeptanz des E-Commerce beschleunigt. Ich werde meine 30-jährige Erfahrung im kommerziellen Einzelhandel einsetzen, um tausende von Turnkey-Standorten mit wichtigen kommerziellen Franchises in Nordamerika wie Shoppers Drug Mart, Marshalls, Trade Secrets und Public Mobile, um nur einige zu nennen, zu etablieren. Durch meine jahrzehntelange Erfahrung und mein Know-how sind mir Fokus und Disziplin für eine erfolgreiche Umsetzung unserer 3-Jahres-Ziele vertraut.

Kurz gefasst, möchte ich allen Aktionärinnen und Aktionären von RYU, insbesondere jenen, die sich an den diesjährigen Finanzierungen beteiligt haben, für ihr anhaltendes Engagement für unsere Ziele und für ihre Unterstützung in unserem gesamten Transformationsprozess danken. Ich setze mich dafür ein, dass wir erfolgreich zu Lululemon, Roots und Canada Goose als weltweit anerkannte kanadische Bekleidungsmarke aufschließen.

Mit freundlichen Grüßen

Cesare Fazari

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA), oder Respect Your Universe, ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU ermöglicht die optimale Leistungsfähigkeit des Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Chairman & Chief Executive Officer

+1 (604) 235-2880

Corporate Communications

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

mailto:investors@ryu.com

http://www.ryu.com

U.S. Investor Relations

RedChip Companies Inc.

Dave Gentry

Dave@redchip.com

407-491-4498

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten und keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU, Zoom Media, Canada Skateboard, BEI oder "The Count" darstellen; Solche Aussagen betreffen beispielsweise die Entwicklung und Umsetzung von Produktplatzierungen in der Serie, das Seeding von Prominentenprodukten, die Zuschauerzahlen oder die Steigerung der Sichtbarkeit von RYU bei Investoren, Zuschauern oder Kunden. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von RYU wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich derer, die sich aus der COVID-19-Pandemie oder aus anderen Gründen ergeben, und die dazu führen könnten, dass es nicht möglich ist, eine umfassende Investor-Relations-Strategie zu entwickeln und/oder umzusetzen und/oder den Bekanntheitsgrad von RYU in der Investorengemeinschaft zu erhöhen, einschließlich einer Kapitalmarktstrategie, das Versagen der Investor-Relations-Anbieter, ihre Best-in-Class-Plattformen einzusetzen oder anderweitig ein überzeugendes Wertversprechen von RYU zu kommunizieren, das Scheitern der Kampagne zur Erneuerung der Marke RYU und der anschließenden Erfolge unter ihrem CEO, die Möglichkeit, dass RYU keinen positiven operativen Cashflow erzielt. RYU hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54905Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54905&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74979J4072Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA74979J4072