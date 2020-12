DJ WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. Januar (1. KW)

=== M O N T A G, 4. Januar 2021 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Dezember *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) 11:00 DE/Deutscher Städte- und Gemeindebund, PK Rückblick 2020/Ausblick 2021, Berlin 14:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (2. Veröffentlichung) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Bauausgaben November *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) *** - DE/Stellenindex BA-X Dezember - NL/FR/Fiat Chrysler Automobiles NV und PSA Peugeot Citroen SA, ao Hauptversammlungen(online) mit Abstimmungen zum finalen Zusammenschluss der beiden Autokonzerne - DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin D I E N S T A G, 5. Januar 2021 *** 06:55 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2020, Baden-Baden *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November 10:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung(IMK), Video-PK zum Thema: "Welche Prioritäten sollte die Wirtschaftspolitik 2021 setzen?" 11:00 DE/Tui AG, ao HV (online) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd EUR *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Dezember zu APP-Kaufprogramm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten der Länder, Bund-Länder-Gipfel zu Corona, Berlin - US/Stichwahl in Georgia über die Besetzung von zwei Senatssitzen, Atlanta - Märkte/verkürzter Börsenhandel Schweden (bis 13:00) M I T T W O C H, 6. Januar 2021 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Dezember *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Dezember *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg und Hessen Dezember *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Dezember *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Erzeugerpreise November 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. Dezember *** - EU/Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), Beratungen (per Videokonferenz) über Zulassung des Corona-Impfstoffes von Moderna Inc - Märkte/Börsenfeiertag Schweden, Finnland - US/Kongress, Sitzung zur endgültigen Bestätigung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl, Washington D O N N E R S T A G, 7. Januar 2021 *** 08:00 DE/Auftragseingang November *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und Bayern Dezember *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Dezember (Vorabschätzung) 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield *** 14:30 US/Handelsbilanz November *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember 19:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Diskussionsveranstaltung (digital) zum Thema: "New Deal zwischen Europa und den USA?" - Märkte/Börsenfeiertag Russland F R E I T A G, 8. Januar 2021 07:25 CH/SNB, Eckdaten zum Jahresergebnis, Zürich *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz November 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Trading Update 3Q, London *** 08:45 FR/Industrieproduktion November *** 08:45 FR/Privater Verbrauch November *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember 19:00 DE/CDU, Live-Talk mit den Kandidaten um den Parteivorsitz Laschet, Merz und Röttgen, Berlin ===

