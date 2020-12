Die Bullen gönnen sich nach der Rallye der letzten Tage nun doch eine Verschnaufpause. Bisher kann die $26000 Marke verteidigt werden. Wir gehen davon aus, dass wir uns weiterhin in Welle v in Orange befinden und es nach der Zwischenkorrektur weiter nach Norden geht. Im Zuge der Aufwärtsbewegung sollten wir nicht unter die $24144 fallen, dies wäre ein Signal an die Bären, dass hier eine größere Korrektur möglich ist. So wie es momentan aussieht, halten wir an unserer Einschätzung von höheren Kursen ...

