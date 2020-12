DJ Katar investiert 125 Mio Dollar in Siemens-Joint-Venture Fluence

Von Joshua Kirby

DOHA (Dow Jones)--Das Emirat Katar investiert 125 Millionen US-Dollar in den Anbieter von Batteriespeicher-Lösungen Fluence, ein Joint Venture der Siemens AG und des US-Energiekonzerns AES. Die Investition wird von der Qatar Investment Authority (QIA) getätigt, wie die beiden Unternehmen gemeinsam mitteilten. Siemens und AES werden Hauptaktionäre von Fluence bleiben und einen Anteil von jeweils rund 44 Prozent halten.

Fluence werde den Erlös aus dem Anteilsverkauf an QIA nutzen, um das Angebot an Energiespeichern weiterzuentwickeln und bestehende Produkte in weiteren Märkten weltweit zu vermarkten. Die Investition bewertet Fluence den Angaben zufolge mit mehr als 1 Milliarde Dollar.

Das Engagement von QIA als Investor werde dem Unternehmen helfen, Innovationen zu entwickeln und die Nachfrage des "enormen" globalen Marktes für große batteriebasierte Energiespeicher zu bedienen, sagte Fluence-CEO Manuel Perez Dubuc.

December 30, 2020 09:21 ET (14:21 GMT)

