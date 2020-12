Köln (www.fondscheck.de) - Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) hat den KirAc Stiftungsfonds alpha (ISIN DE000A2P37D0/ WKN A2P37D) aufgelegt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der weltweit anlegende Mischfonds wird nach den Nachhaltigkeitskriterien der Pax-Bank gemanagt, die auf Anfrage des Stiftungsforums im Bistum in Aachen den Fonds in Kooperation mit Monega initiiert hat. Investiert wird nur in Aktien und Anleihen von Staaten und Unternehmen, die mit ihrem Sozial- und Umweltverhalten einen positiven Beitrag zu den christlichen Zielen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung leisten. Mit dem neuen Fonds baut Monega ihr Angebot an nachhaltigen Fonds systematisch weiter aus. ...

