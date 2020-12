In den Medien macht die Nachricht die Runde, dass in der Schweiz eine Person nach einer Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech verstorben ist. Ob das Ableben der betroffenen Personen in einem direkten Zusammenhang mit dem Impfstoff steht, ist durchaus möglich, bleibt aber zunächst unge...

Den vollständigen Artikel lesen ...