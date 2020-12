Cleen Energy baut den Personalstand aus: Als neuer Leiter der Realisierung wird Roland Gstöttner die operative Umsetzung des Projektgeschäftes verantworten, wie das Unternehmen mitteilt. "Mit Roland Gstöttner stößt ein versierter Experte auf diesem Gebiet zu uns. Wir haben mit ihm die perfekte Besetzung für die Umsetzung unseres stark gewachsenen Contracting-Geschäfts gefunden", so CEO Lukas Scherzenlehner. Neben Roland Gstöttner werden ab Anfang 2021 auch vier weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Projektmanagement, Elektrotechnik und Controlling die Cleen Energy verstärken. Offene Positionen gibt es in den Bereichen Elektrotechnik, Montage und Projektleitung. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge auf ...

