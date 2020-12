Gestoppte bzw. gedrehte Serien: S Immo -1,85% auf 16,96, davor 4 Tage im Plus (9,92% Zuwachs von 15,72 auf 17,28), Erste Group -0,44% auf 24,94, davor 4 Tage im Plus (4,2% Zuwachs von 24,04 auf 25,05), Immofinanz -1,34% auf 16,97, davor 4 Tage im Plus (6,77% Zuwachs von 16,11 auf 17,2), OMV -0,36% auf 33, davor 4 Tage im Plus (4,68% Zuwachs von 31,64 auf 33,12), Telekom Austria -1,09% auf 6,33, davor 4 Tage im Plus (3,9% Zuwachs von 6,16 auf 6,4), Oberbank AG Stamm +0,24% auf 84,4, davor 4 Tage ohne Veränderung , Frauenthal 0% auf 17,2, davor 4 Tage ohne Veränderung , Rosenbauer -3,71% auf 36,3, davor 3 Tage im Plus (10,88% Zuwachs von 34 auf 37,7). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Amag (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: ...

