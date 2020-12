Die Top-100 der wertvollsten börsennotierten Konzerne der Welt wird weiter von US-Firmen dominiert. Neu an der Spitze steht Apple. Mit SAP ist nur noch ein deutscher Konzern mit dabei. Apple hat mit einer Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen US-Dollar in dem jährlichen Ranking der 100 wertvollsten Firmen der Unternehmensberatung EY die Spitzenposition erobert. Der iPhone-Konzern verbuchte im Laufe dieses Jahres bei seinem Börsenwert ein Plus von 78 Prozent. Auf die zweite Position zurück fiel derweil der Ölkonzern Saudi Aramco. Top-100-Konzerne: Tesla mit größtem Zuwachs Den...

