Wie oft wünscht Ihr jemandem vor dem Jahreswechsel guten Rutsch? Nun, 1x in der Regel nehm ich an. Vielleicht 2x. Mit Börsesprecherin Julia Resch lieg ich heuer bei 7x. Weil immer wieder neue Themen aufgetaucht sind, wir immer wieder mailen oder telefonierten mussten/durfen. Ergo viele gute Rutsche. Auch auf diesem Wege einen guten Rutsch an Julia. Und: Nach Marktschluss haben wir noch die Erste Group als 24. Partner für http://www.boerse-social.com/private-investor-relations gewonnen. Yes, ganz wichtig, das Schwergewicht Nr. 1 dabei zu haben. Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .Mehr Inseits (Insights): https://boerse-social.com/search/@title%20inseitsSiehe auch Abseits: https://boerse-social.com/search/@title%20abseits http://www.twitter.com/drastil ...

