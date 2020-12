Palfinger zählt zu den Guten, keine Frage, das weiss man an der Börse. Die sind innovativ, die waren stets bei allen Fachmessen, auch bei allen Kapitalmarktevents, die gehen weite Wege und zeigen sich. Gezeigt hat man sich in Person von Hannes Roither auch als "mysteriöser Grossspender" für den guten Zweck. Siehe https://oe3.orf.at/weihnachtswunder/stories/3010465/ . Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .Mehr Inseits (Insights): https://boerse-social.com/search/@title%20inseits Siehe auch Abseits: https://boerse-social.com/search/@title%20abseits http://www.twitter.com/drastil https://www.instagram.com/sportgeschichte.at/

