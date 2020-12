Die kurze Einschätzung der Lage Am letzten Handelstag des Jahres hat der DAX noch einmal seine lustlose Seite gezeigt. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben - das nächste Allzeithoch dürfte im neuen Jahr nicht lange auf sich warten lassen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich vermutlich am Ende der korrektiven lila 5 der schwarzen 1 und damit ...

