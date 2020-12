Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Nach der Unterzeichnung der Umsetzungsvereinbarung für das 300-Millionen-Dollar-Projekt für unabhängige Stromversorgung im Januar 2020 und unter der Schirmherrschaft des saudi-arabischen Energieministeriums hat ACWA Power heute die offiziellen Verträge für das 240-MW-Windkraftprojekt unterzeichnet, das in den Regionen Absheron und Khizi angesiedelt sein wird.Zu den wichtigsten Vereinbarungen, die von ACWA Power, einem führenden saudischen Entwickler, Investor und Betreiber von Stromerzeugungs- und Wasserentsalzungsanlagen in wachstumsstarken Märkten, unterzeichnet wurden, gehörte die Unterzeichnung des Investitionsabkommens mit der Regierung der Republik Aserbaidschan, vertreten durch das Energieministerium. ACWA Power unterzeichnete auch den Stromabnahmevertrag und den Übertragungsanschlussvertrag mit "Azerenerji" OJSC, dem nationalen Stromversorger und Abnehmer für das Projekt.Als erstes auf ausländischen Investitionen basierendes unabhängiges Windkraftprojekt in Aserbaidschan, das als öffentlich-private Partnerschaft strukturiert ist, wird die Anlage dazu beitragen, Aserbaidschans Ziel von 30 % erneuerbarer Energiekapazität bis 2030 zu erreichen. Nach seiner Fertigstellung wird es 300.000 Haushalte mit Strom versorgen. Außerdem werden jährlich 400.000 Tonnen Emissionen kompensiert.Seine Königliche Hoheit Prinz Abdulaziz Bin Salman Al Saud, der saudische Energieminister, sagte: " Das Königreich Saudi-Arabien und Aserbaidschan unterhalten langjährige diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen, und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern wurde in letzter Zeit durch ihre Teilnahme an der OPEC+ verstärkt. Aserbaidschan spielte zusammen mit anderen Mitgliedsländern eine wichtige Rolle bei der Förderung der Stabilität auf den globalen Ölmärkten. Wir schätzen die Bemühungen Aserbaidschans, seine Verpflichtungen aus der Kooperationserklärung zu erfüllen, und den hohen Grad der Einhaltung, den es erreicht hat."Seine Hoheit drückte auch sein Vertrauen in die Rolle aus, die ACWA Power bei der Förderung und Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und der Republik Aserbaidschan spielen wird, sowie bei der Unterstützung der Bemühungen der aserbaidschanischen Regierung, ihren nationalen Bedarf an elektrischer Energie machbar, wirtschaftlich und unter Einhaltung internationaler Standards zu decken.Seine Exzellenz Parviz Shahbazov, Energieminister der Republik Aserbaidschan erklärte: "Die Unterzeichnung der Vereinbarungen und die Umsetzung des Projekts sind ein Zeichen des Vertrauens in das Geschäftsklima in Aserbaidschan und werden eine nächste Stufe der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern markieren. Ich bin zuversichtlich, dass nach 'ACWA Power' weitere Unternehmen aus Saudi-Arabien nachziehen und in Aserbaidschan investieren werden. Was die Bedeutung dieses Projekts für Aserbaidschan betrifft, möchte ich betonen, dass das Windkraftwerk nicht nur das erste IPP auf Basis ausländischer Investitionen ist, sondern auch dazu beitragen wird, jährlich 1 Milliarde KWh Strom zu erzeugen, bis zu 220 Millionen Kubikmeter Gas einzusparen, jährlich 400.000 Tonnen Emissionen zu reduzieren, neue Arbeitsplätze und neue Produktions- und Dienstleistungsbereiche zu schaffen."Die globale Expertise von ACWA Power bei der Bereitstellung von transformativen Lösungen zu erschwinglichen Kosten wird Aserbaidschan bei der Verwirklichung seiner Entwicklungsziele im Bereich der erneuerbaren Energien stark unterstützen.Mohammad Abunayyan, Vorsitzender von ACWA Power, teilte seine Gedanken zu diesem Anlass und sagte: "Die heutige Unterzeichnung von drei wichtigen Vereinbarungen ist ein bedeutender Meilenstein und ein starker Schritt zur Erschließung des Potenzials an erneuerbaren Energien in der Republik Aserbaidschan. ACWA Power fühlt sich geehrt, mit dem aserbaidschanischen Energieministerium und dem nationalen Stromversorger 'Azerenerji' OJSC zusammenzuarbeiten, um das erste unabhängige Windkraftwerk auf Basis ausländischer Investitionen zu entwickeln.""ACWA Power nutzt weiterhin seine globale Expertise und Fähigkeiten, um große Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu verwirklichen, die den Gemeinden und Märkten, in denen wir tätig sind, nachhaltige, sozioökonomische Vorteile bringen", ergänzteOriginal-Content von: ACWA Power, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151590/4802299