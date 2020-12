"Die Geldpolitik muss akkommodierend bleiben, bis eine stabile Erholung unserer Wirtschaft zu sehen ist, da es hohe Unsicherheiten für den Wachstumspfad gibt, während auch die Inflation voraussichtlich für eine Weile unter das Zielniveau fallen wird", sagte der Gouverneur der Bank of Korea (BOK) Lee Ju-yeol in einer Neujahrsbotschaft am Donnerstag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...