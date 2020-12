DJ MÄRKTE EUROPA/London mit schwachem Start - Paris leichter

Von Steffen Gosenheimer

LONDON/PARIS (Dow Jones)--Knapp behauptet lautet die Tendenz zum Start in den verkürzten europäischen Aktienhandel am Silvestertag 2020. Während mancherorts wie in Deutschland und der Schweiz das Börsenjahr bereits am 30. Dezember endete, können unter anderem in London, Paris und Madrid noch bis längstens 14.00 Uhr MEZ letzte Änderungen in den Portfolios vorgenommen werden.

Der Euro-Stoxx-50 liegt knapp eine Stunde nach dem Start 0,2 Prozent im Minus bei 3.564 Punkten, der Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent nach. Dabei fallen an den einzelnen Plätzen die Minuszeichen durchaus größer aus. Dass sich dies in den europäischen Indizes nicht stärker auswirkt, liegt daran, dass dort unter anderem auch Aktien aus Deutschland und der Schweiz mit in die Berechnung eingehen.

In Paris büßt der CAC-40 um 0,5 Prozent ein, der FTSE-100 in London verliert sogar 1,4 Prozent. Hier dürften einige Akteure auf Nummer sicher gehen, weil mit Beginn des neuen Jahres die Brexit-Übergangsphase endet und dann das in letzter Minute noch ausgehandelte Handelsabkommen zwischen EU und Großbritannien greift, das längst nicht alle Fragen über die künftigen Beziehungen geklärt hat. Insbesondere gilt das für den britischen Bankensektor und die Geschäfte der britischen Banken in der EU.

Britische Bankaktien finden sich denn auch am Ende auf der Kursliste. Standard Chartered, Barclays, HSBC und Lloyds verlieren zwischen 1,1 und 1,6 Prozent. Noch stärker auf den FTSE-100 drücken Verluste von über 2 prozent bei den Ölschwergewichten Royal Dutch und BP. Verluste in dieser Größenordnung weisen auch BT Group und Diageo auf.

Firstgroup gewinnen gegen den schwächeren Gesamtmarkt fast 3 Prozent, nachdem der Eisenbahn- und Buslinienbetreiber drei Grundstücke bzw. Immobilien für 137 Millionen Dollar teils deutlich über dem Buchwert verkauft hat.

Countrywide machen einen Satz um über 12 Prozent nach oben auf 389 Pence. Hier treibt die Einigung auf einen Einstieg von Connells bei dem Immobilienunternehmen im Gesamtwert von 134,4 Millionen Pfund bzw. 395 Pence je Aktie. Connell strebt einen Anteil von 51 Prozent an Countrywide an.

Pfund weiter auf dem Weg nach oben

Bremsend wirkt aber auch das Pfund, das nach der Zustimmung des britischen Parlaments zum Nach-Brexit-Abkommen weiter zulegt auf 1,3650 Dollar. Das ist der höchste Stand seit April 2018. Auch zum Euro legt der Pfund-Kurs weiter zu. Das teurere Pfund ist ungünstig für die Exportunternehmen auf der Insel.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.564,30 -0,20 -7,29 -4,83 Stoxx-50 3.108,26 -0,32 -10,06 -8,66 FTSE 6.462,54 -1,42 -93,28 -13,08 CAC 5.573,99 -0,45 -25,42 -6,76 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:30 Mi, 17:31 % YTD EUR/USD 1,2291 -0,06% 1,2290 1,2288 +9,6% EUR/JPY 126,77 -0,13% 126,77 126,93 +4,0% EUR/CHF 1,0830 -0,08% 1,0830 1,0854 -0,2% EUR/GBP 0,8998 -0,37% 0,8998 0,9038 +6,3% USD/JPY 103,15 -0,07% 103,15 103,30 -5,2% GBP/USD 1,3659 +0,30% 1,3659 1,3596 +3,1% USD/CNH (Offshore) 6,5021 -0,03% 6,5023 6,5075 -6,7% Bitcoin BTC/USD 28.987,75 +0,87% 29.009,50 28.135,00 +302,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,18 48,40 -0,5% -0,22 -13,4% Brent/ICE 51,40 51,63 -0,4% -0,23 -15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.891,70 1.894,70 -0,2% -3,01 +24,7% Silber (Spot) 26,49 26,68 -0,7% -0,18 +48,4% Platin (Spot) 1.075,40 1.075,90 -0,0% -0,50 +11,4% Kupfer-Future 3,51 3,54 -0,8% -0,03 +24,2%

