Derzeit werden Kreditgeber (Investoren, Banken) zunehmend von der Finanzierung von Investitionen in fossile Brennstoffe abgehalten. Sie können aber weiterhin Ölgesellschaften finanzieren, deren Strategie darin besteht, einen erheblichen Teil ihrer Öleinnahmen in die Energiewende (in erneuerbare Energien) zu investieren. Die Strategen von Natixis halten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...