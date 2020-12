Silvester 2020 verbringen viele Menschen in Deutschland in den eigenen vier Wänden. Mit Livestreams der größten Feuerwerke der Welt kommt dabei zumindest ein bisschen Stimmung auf. So bist du in Sidney, New York oder Rio de Janeiro live dabei. Die Welt verabschiedet sich von 2020 und läutet das neue Jahr ein. Gemeinsam zu feiern, das Feuerwerk vor der eigenen Haustür zu bestaunen und in großen Gruppen anzustoßen, wird dabei aber vielerorts nicht möglich sein. An diesem besonderen Silvester haben wir für euch Livestreams aus aller Welt gesammelt, über die ihr miterleben könnt, wie das neue Jahr in den globalen Metropolen Willkommen ...

