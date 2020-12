Es ist wieder so weit: Neuer Höchststand bei den Toten! "Trauriger Rekord", schreibt der Stern. Erst 500 dann 800, jetzt über 1000 Tote an einem Tag. Am 16. Dezember vermeldete das Robert Koch-Institut (RKI) 952 Tote, am 30. Dezember 1129. Wer nur die Headlines am Zeitungsstand oder auf den Nachrichtenwebseiten sieht, auf denen er gerade die Bundesliga-Ergebnissen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...