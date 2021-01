Unterföhring (ots) -Ab Donnerstag, 4. Februar macht sich Weltstar Heidi Klum auf die Suche nach "Germany's Next Topmodel" 2021.Heidi Klum: "Ich suche nach einem Mädchen, das Star-Appeal hat, das sich wie ein Chamäleon verwandeln kann. Aber dabei immer noch authentisch bleibt. Ich möchte die Freude am Job in ihren Augen sehen und selbst dabei verzaubert werden."Heidi Klum erkennt Modelpotenzial auf den ersten Blick - trotzdem bekommt sie in jeder Folge professionelle Unterstützung. Natürlich von der Créme de la Créme der Fashion-Welt. Als Gastjuroren unter anderem mit dabei: der französische Modedesigner Manfred Thierry Mugler sowie die beiden Starfotografen Rankin und Ellen von Unwerth.Produziert wird die 16. GNTM-Staffel von der Redseven Entertainment GmbH."Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 16. Staffel ab 4. Februar 2021, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Tina Land, Antonia KreitnerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, antonia.kreitner@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4802584