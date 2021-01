BERLIN (dpa-AFX) - Etwa neun Millionen TV-Zuschauer haben Angela Merkels wohl letzte und 16. Neujahrsansprache am Donnerstagabend in ARD und ZDF eingeschaltet. 4,49 Millionen verfolgten die Ausstrahlung im Ersten nach der 20-Uhr-"Tagesschau" (17,5 Prozent Marktanteil ab 20.10 Uhr), 4,33 Millionen (18,0 Prozent ab 19.15 Uhr) waren es im ZDF. Merkel sagte darin gegen Ende: "In neun Monaten ist Bundestagswahl, zu der ich ja nicht wieder antreten werde. Dies ist deshalb heute aller Voraussicht nach das letzte Mal, dass ich mich als Bundeskanzlerin mit einer Neujahrsansprache an Sie wenden darf." 2017 hatte Merkel nach dem von Stimmenverlusten der Union begleiteten Sieg bei der Bundestagswahl und den gescheiterten Verhandlungen zu einer Jamaika-Koalition aus CDU/CSU/FDP/Grünen ihre Rede als nur geschäftsführende Kanzlerin gehalten. Dies könnte eventuell auch 2021 noch passieren./gth/DP/zb