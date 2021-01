Gestern war ich unterwegs und nach dem Einparken wurde ich auf den Schriftzug "Boersegeschichte" angesprochen. Sowas freut mich natürlich immer und es gab ein kurzes Gespräch über die Hintergründe. Nun war mein interessierter Gesprächspartner (ein Herr wohl etwas älter als ich) dann letztendlich wohl ein bissl irritiert, dass ich so überhaupt nicht wie ein Börsianer aussehe "Sie haben aber auch schon eine Quarantäne-Frisur", sagte er. Nun, ist ja schon ein Erfolg, wenn die Summe meiner Federn überhaupt noch als Frisur durchgeht. Schöne Lyrics: "When the jester sang for the king and queen, In a coat he borrowed from James Dean and a voice that came from you and me" (American Pie, Don McLean) Anregungen gerne an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...