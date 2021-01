So weit wie heuer bin ich noch nie gelaufen: Mein Laufjahr 2020 brachte 2557km in Durchschnittstempo 4:44 und 202 Stunden Freude. Alle Läufe siehe hier: https://runplugged.com/runkit/profil/5/christian_drastil Mein Jahresziel von 2400km (200 im Monat) konnte ich damit übertreffen. Am meisten gefreut habe ich mich, dass ich bei den Masters-Staastmeisterschaften M50 über 5 Kilometer auf der Bahn deutlich unter 20 Minuten ins Ziel gekommen bin und schnellster Wiener war. Sonst bin ich heuer "draussen" nie ans Limit gegangen, eher Grundlage pur. Und so waren die letzten vier Halbmarathons im Dezember in 1x in 1:34, 2x in 1:36 und 1x in 1:40 durchaus überraschend stark. Das Ziel für 2021 möchte ich damit nennen: Einen Halbmarathon unter 1:30. Und freilich ...

