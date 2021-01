Am 4.1. geht es unter http://www.boerse-social.com/tournament weiter. Die PIR-Partner (siehe http://www.boerse-social.com/private-investor-relations ) haben Fixplätze beim Aktienturnier, das diesmal von IRW-Press gehostet wird. Die vier Gesetzten Mayr-Melnhof, FACC, Österreichische Post und Palfinger sind durchwegs PIR-Partner und werden in Runde 1 Freilos haben, dh. neben den 24 PIR-Titeln sind noch 4 weitere Titel dabei. Es werden dies die grössten Unternehmen der ATX-Beobachtungsliste sein, die nicht im Partnerkreis sind. Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .Mehr Inseits (Insights) HIER.Siehe auch Abseits, das kann man DA. http://www.twitter.com/drastil https://www.instagram.com/sportgeschichte.at/

