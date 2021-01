Über den hauseigenen Newsletter hat Nintendo seine Switch-Kunden über die 20 meistgespielten Games des Jahres 2020 informiert. Animal Crossing landet überraschend nicht auf Platz 1. "Animal Crossing: New Horizons" gilt gemeinhin als das perfekte Spiel für das Krisenjahr 2020. In ausschließlich positiver Weise kümmern sich die Gamer darin um den Aufbau einer Insel und die Interaktion mit ihren Bewohnern. Der Erfolg gibt den Machern recht. Dennoch ist das Spiel nur auf Platz 2 im Nintendo-Ranking. (Screenshot: Animal Crossing: New Horizons / t3n) Platz 1 der meistgespielten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...