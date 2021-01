An Silvester war der Bitcoin noch knapp an der Marke von 30.000 US-Dollar gescheitert - jetzt ist es geschafft. Am Samstagnachmittag stieg der Bitcoin-Kurs auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp bis auf 30.958 Dollar. Mit dem jüngsten Anstieg verteuerte sich der Bitcoin seit Beginn des neuen Jahres um weitere rund 2.000 Dollar oder rund sieben Prozent. Auf anderen Handelsplätzen als Bitstamp können die Stände abweichen, da es keinen zentralen Bitcoin-Handel gibt. Ausgerechnet mit dem Pandemiejahr 2020 hat die Kryptowährung Bitcoin einen beispiellosen Aufstieg erfahren. Was auf den ersten Blick erstaunlich ...

