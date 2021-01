Ein Fahrkartenautomat an einer Hamburger S-Bahnstation sollte offenbar gesprengt werden - mit sogenannten Polen-Böllern. Doch dafür reichte die Sprengkraft dann doch nicht. Der Automat wurde zwar beschädigt, aber das Geld blieb drin. Es reichte also nur für einen kleinen Artikel in der Bild-Zeitung. Da gab es nach den Silvesternächten der Vorjahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...