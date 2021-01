Unterföhring (ots) - "Bei 'The Masked Singer' ist doch inzwischen alles möglich. Da kommt selbst mein Telefonbuch nicht mehr hinterher!", freut sich Ruth Moschner. "Ich bin schon so aufgeregt. Wie soll man denn Staffel drei mit Leuten wie Veronica Ferres, Sylvie Meis und Vicky Leandros noch toppen?" Gemeinsam mit Sänger Rea Garvey und einem wöchentlichen Rate-Gast wird die Moderatorin ab Dienstag, 16. Februar, im Rate-Team spekulieren, welche Stars sich unter den zehn neuen Masken der ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" verbergen.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Live. Etwas wild. Etwas fantastisch. Etwas verrückt. Mit 'The Masked Singer' laden wir unsere Zuschauer ein, sich in andere Welten zu träumen und in fabelhafte Zauberwesen zu verlieben. 'The Masked Singer' steht für Feiertage des Fernsehens. Wir werden das Rätseln für unsere Zuschauer und für Ruth und Rea etwas schwerer machen. Ich bin gespannt, ob Ruth Moschners Telefonbuch das aushält. Sicher bin ich mir, dass Rea Garvey über einige Stimmen mehr als staunen wird."Durch die Live-Shows führt Moderator Matthias Opdenhövel, produziert wird "The Masked Singer" von EndemolShine Germany."The Masked Singer" - die vierte Staffel ab 16. Februar 2021 (x-apple-data-detectors%3A//5), jeden Dienstag live um 20:15 Uhr (x-apple-data-detectors%3A//7) auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: MaskedSingerPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.one (mailto:frank.wolkenhauer@seven.one), petra.dandl@seven.one (mailto:petra.dandl@seven.one) Photo Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.one (mailto:tabea.werner@seven.one) ProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4803338