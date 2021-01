Das neue Börsenjahr startet mit der Hoffnung auf eine schnelle Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Feiertage und der Jahreswechsel haben die Zahlen etwas abklingen, die Impfungen voranschreiten lassen und damit positive Voraussetzungen für die ersten Kurse geschaffen. Was kann man erwarten? Zunächst Ihnen natürlich ein gesundes und erfolgreiches Börsenjahr 2021! Blick auf den DAX-Jahreswechsel An den letzten Handelstagen in 2020 schaffte es der DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...