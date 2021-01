von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Lange Zeit wirkte es, als würde die altehrwürdige The Walt Disney Corp. den wichtigsten Trend der Branche verschlafen. Doch der Medienriese ist aufgewacht und schickt sich an, mit dem Streamingdienst Disney+ abzuheben. Chef Robert Chapek stellte am jüngsten Investorentag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...