In fast jeder Branche wird heute Silikon verarbeitet - ob in der Medizintechnik, der Elektro/Elektronik-, der Automotive- oder der Lebensmittelindustrie. Gerade im Anwendungsbereich der Medizintechnik und im Human- und Lebensmittelsektor ist die Verarbeitung von additionsvernetzenden Flüssigsilikonkautschuken stark im Wachsen begriffen, auch weil das Material sterilisierbar ist und über eine gute Biokompatibilität verfügt. Hans-Peter Resler sieht die Gründe in der fließfähigen Konsistenz und den kurzen Vernetzungszeiten, wodurch sich eine hohe Produktivität durch schnelle, automatisierte und umweltverträgliche Fertigungsmöglichkeiten mittels Spritzgießverfahren (LIM) ergibt. Das Bauteilespektrum erstreckt sich heute von Klein- und Präzisionsteilen mit einem Teilgewicht von unter 0,05 g in hohen Stückzahlen bis zu großvolumigen Teilen mit einem Gewicht von bis zu 8 kg in kleinen und mittleren Serien. In der Automobilindustrie reicht dies beispielsweise von Schalterabdeckungen und Schutzkappen über Membranen für Zentralverriegelungen bis hin zu Scheinwerferabdichtungen.

"Materialeigenschaften wie etwa die Dauertemperaturbeständigkeit im Bereich von -50 bis 230 Grad Celsius machen LSR interessant."

Hans-Peter Resler, Enbi Plastics

Die Elektrotechnik nutzt das Material als Schaltmatten oder Anodenkappen, Elektrostecker oder als Schutzmaterial für Leiterplatten. In der Medizintechnik werden LSR-Komponenten etwa als Herzkatheter, Trink- und Beruhigungsschnuller, Kontaktlinsen oder Beatmungsmasken verwendet. Dichtringe, Strahleinsätze oder Dichtungen für Mischbatterien sind Anwendungen aus der Haushalts- und Sanitärtechnik. Die Lebensmittelindustrie schätzt die physiologische Unbedenklichkeit bestimmter zugelassener Typen sowie die Sterilisierbarkeit mittels Hitze oder Gammastrahlen, aber auch, dass der Werkstoff geschmacks- und geruchsneutral ist.

Frühzeitige Vernetzung verhindern

Anfang der 80er-Jahre begann die spritzgießtechnische Verarbeitung von Zweikomponenten-Flüssigsilikonen, nachdem Franz Sterner Werkzeugbau, Marchtrenk, Österreich, 1978 das erste Spritzgießwerkzeug für Flüssigsilikonkautschuk gebaut hatte. Die heutige Starlim/Sterner-Unternehmensgruppe, die sich aus den beiden Unternehmen Franz Sterner Werkzeugbau und Starlim Gummi- und Kunststoffverarbeitungs-GmbH entwickelt hat, gilt heute als Pionier in dem Bereich Flüssigsilikonverarbeitung und dem dazugehörigen Werkzeugbau. "Ja, damals steckte der LSR-Markt noch in den Kinderschuhen", erinnert sich Hans-Peter Resler, Technical Advisor LIM bei Enbi Plastics, XE Echt, Niederlande. Das Unternehmen versteht sich als Wissensvermittler und Co-Creator im Bereich Kunststoff- und Silikonprodukte. Von Engineering, Musterbau und Testformen über die Produktion und Montage bis hin zur Verpackung bietet das niederländische Unternehmen alles aus einer Hand. "Materialeigenschaften wie Dauertemperaturbeständigkeit im Bereich von -50 °C bis 230 °C (neu entwickelt von Enbi auch bis 300 °C) sowie eine annähernd unveränderte Elastizität über den gesamten Temperatur-Einsatzbereich machen LSR so interessant für alle Industriebereiche", erklärt Resler. "Auch die konstanten elektrischen Eigenschaften, hervorragende Alterungs- und Witterungsbeständigkeit oder die Ozon- und UV-Stabilität sind zu nennen." LSR wird ...

