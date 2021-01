Aktien: Delivery Hero auf Expansionskurs

Anzeige / Werbung Der Essensauslieferer Delivery Hero hat die Genehmigung von der südkoreanischen Kartellbehörde zur Übernahme des Konkurrenten Woowa erhalten. Die Aktie ist aber nicht nur aus diesem Grund der beste Wert im DAX 2020. So muss das deutsche Unternehmen zuerst seine Südkorea-Tochter Yogiyo verkaufen. Die Entscheidung steht im Einklang mit einer Empfehlung der zuständigen Abteilung vom November. Ursprünglich wollte Delivery-Hero-Gründer Niklas Östberg den Yogiyo Verkauf vermeiden, stimmt dem nun aber zu. "Die Genehmigung für unsere Partnerschaft mit Woowa ist eine großartige Nachricht für unsere beiden Unternehmen und die gesamte Branche", sagte der Konzernchef laut Pressemitteilung. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Bongjin Kim, CEO und Gründer von Woowa, dazu: "Der koreanische Food-Delivery-Markt hat ein enormes Potenzial." Der koreanische Markt befindet sich den Angaben zufolge für Online-Essenslieferungen in einem frühen Entwicklungsstadium und bietet enorme Möglichkeiten den Kundenstamm zu vergrößern und in angrenzende On-Demand-Dienste zu expandieren. Der DAX-Konzern Delivery Hero erwartet den Abschluss des Deals im ersten Quartal 2021. Die Regulierungsbehörde KFTC begründete ihre Entscheidung damit, dass Yogiyo und Woowa mit der Marke "Baedal Minjok" zusammen auf einen Marktanteil von 99,2 Prozent kämen. Dies könne zu höheren Gebühren für Restaurants führen und Kunden schaden. Zudem bestehe die Gefahr, dass andere Marktteilnehmer aufgrund der starken Marktmacht und des Informationsvorsprungs an einem Markteintritt gehindert werden. Delivery Hero hatte den Woowa-Kauf vor einem Jahr angekündigt. Damals hatten die Unternehmen sich auf einen Preis von 3,6 Mrd. Euro geeinigt. Davon sollten rund 1,7 Mrd. Euro bar fließen, der Rest wird mit Delivery-Hero-Aktien bezahlt. Delivery Hero-Aktie ist die Nummer 1 im DAX Die Aktie von Delivery Hero landete im DAX-Jahresranking mit einem Plus von rund 80 Prozent mit deutlichem Vorsprung auf Platz 1. Der Aufwärtstrend ist intakt und auch die 200-Tagelinie (rot) ist aufwärts gerichtet. Allerdings ist nach diesem satten Kursgewinn inklusive der starken Performance im Dezember der Titel überkauft, was an einem hohen MACD (Momentum) abzulesen ist. Kurzfristig droht daher Gefahr für die Aktie. Enthaltene Werte: US0231351067,DE000A2E4K43

