DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Verkürzter Handel in Schweden

MITTWOCH: In Finnland und Schweden kein Handel wegen des Feiertags Heilige Drei Könige.

TAGESTHEMA

Im langjährigen Streit über Subventionen für die Flugzeughersteller Airbus und Boeing wollen die USA zusätzliche Zölle auf französische und deutsche Produkte erheben. Die Zölle betreffen "Flugzeugbauteile aus Frankreich und Deutschland, bestimmte Weine sowie Cognacs und andere Branntweine aus Frankreich und Deutschland", wie der US-Handelsbeauftragte am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Die Zölle sind Teil des Streits um öffentliche Beihilfen, die an Airbus und Boeing gezahlt werden. Außerdem wurde die EU in diesem Jahr von der Welthandelsorganisation (WTO) ermächtigt, zusätzliche Zölle auf US-Produkte zu erheben.

Die EU "bedauert" die von den USA verhängten neuen Strafzölle. Die Regierung in Washington habe mit ihrem Vorgehen "einseitig" laufende Gespräche unterbrochen, erklärte die EU-Kommission. Sie äußerte zugleich die Hoffnung, den Streit mit der Regierung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden beilegen zu können.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

- NL/FR/Fiat Chrysler Automobiles NV und PSA Peugeot Citroen SA, ao Hauptversammlungen mit Abstimmungen zum finalen Zusammenschluss der beiden Autokonzerne

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Total SE 0,66 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 53,3 zuvor: 51,5 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,1 1. Veröff.: 51,1 zuvor: 49,6 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 1. Veröff.: 58,6 zuvor: 57,8 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 53,8 -GB 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 57,3 zuvor: 55,6 -US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 56,5 zuvor: 56,7 16:00 Bauausgaben November PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktion angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.713,00 0,40 S&P-500-Indikation 3.756,00 0,01 Nasdaq-100-Indikation 12.884,00 -0,03 Nikkei-225 27.258,38 -0,68 Schanghai-Composite 3.505,30 0,93 +/- Ticks Bund -Future 177,62 -22 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.718,78 -0,31 DAX-Future 13.658,00 -0,34 XDAX 13.669,06 -0,34 MDAX 30.796,26 -0,38 TecDAX 3.212,77 -0,16 EuroStoxx50 3.552,64 -0,50 Stoxx50 3.105,14 -0,40 Dow-Jones 30.606,48 0,65 S&P-500-Index 3.756,07 0,64 Nasdaq-Comp. 12.888,28 0,14 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,84 +13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start in das Neue Handelsjahr 2021 rechnen Händler am Montag. Anleger müssten die Nachrichtenlage zunächst neu sortieren. Denn mit einem DAX-Stand nur noch knapp unter 14.000 Punkten stehe man angesichts der Corona-Unsicherheiten schon auf einem hohen Niveau. Achten dürfte man daher besonders auf externe Vorlagen wie die zahlreichen Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) rund um den Globus. Das große Thema für Deutschland dürfte die sichere Verlängerung des Lockdowns sein. Hier verstöre vor allem die Salami-Taktik der Politik, die geplante Termine zur Beendigung immer wieder nach hinten verschiebe.

Rückblick (Donnerstag): Leichter - Auf die Stimmung drückten an den Börsen, an denen am Silvestertag noch verkürzt gehandelt wurde, neben der weiter grassierenden Corona-Pandemie, Pläne der USA, im Dauerstreit über Subventionen für die Flugzeughersteller Airbus und Boeing zusätzliche Zölle auf französische und deutsche Produkte zu erheben. Die Zölle betreffen "Flugzeugbauteile aus Frankreich und Deutschland, bestimmte Weine sowie Cognacs und andere Branntweine aus Frankreich und Deutschland", wie der US-Handelsbeauftragte mitteilte. In Paris gaben die Kurse von Safran und Airbus um 2,6 bzw. um 1,6 Prozent nach. Remy Cointreau und Pernod Ricard verbilligten sich um 4,0 bzw 2,1 Prozent, in London gaben Diageo um 3,8 Prozent nach. Der französische Index CAC-40 ging 0,9 Prozent schwächer aus dem Tag, der FTSE-100 in London verlor sogar 1,5 Prozent. Hier dürften einige Akteure auf Nummer sicher gegangen sein, weil mit Beginn des neuen Jahres der Abschied des Königreiches aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion endgültig wird. Britische Bankaktien fanden sich denn auch unter den größeren Verlierern. Standard Chartered, Barclays, HSBC und Lloyds verloren zwischen 1,0 und 1,5 Prozent. Der Kurs der Fluggesellschaft IAG sank um 4,5 Prozent. Verkauft wurden auch Versicherer, Prudential gaben um 1,6 und Legal & General um 1,0 Prozent nach. Wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mitteilte, verlieren britische Versicherer wegen des Brexit ihre Rechte aus dem Europäischen Pass, womit ihre Möglichkeit endet, grenzüberschreitend im Inland tätig zu sein.

DAX/MDAX/TECDAX (Mittwoch)

Etwas leichter - Der Handel verlief in extrem ruhigen Bahnen am Ende eines turbulenten Jahres. Gegenüber dem Vorjahresende legte der DAX rund 3,5 Prozent zu. Der MDAX schaffte ein Plus von knapp 9 Prozent, der SDAX von 18 Prozent. Der technologielastige TecDAX erzielte ein Plus von 6,5 Prozent.

USA / WALL STREET

31. Dezember:

Freundlich - Am letzten Handelstag 2020 erreichten Dow-Jones-Index und S&P-500 Rekordstände. Zur guten Stimmung trugen erfreuliche Nachrichten vom Arbeitsmarkt bei. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der Vorwoche überraschend deutlich zurückgegangen. Dass die Aussichten auf umfangreichere Corona-Hilfen für die US-Bürger gesunken sind, belastete nicht: Der US-Senat weigerte sich am Donnerstag erneut, der vom Repräsentantenhaus beschlossenen Erhöhung der geplanten Einmalzahlungen auf 2.000 von 600 Dollar pro Person zuzustimmen. Der Dow wurde von der Intel-Aktie angeführt, die um weitere 2,2 Prozent stieg, nachdem sie an den beiden Tagen zuvor schon deutlicher zugelegt hatte. Für den Chipkonzern lief es 2020 nicht gut. Doch nun macht ein aktivistischer Investor Druck: Schon am Dienstag hatte Daniel Loeb, CEO des Hedgefonds Third Point, Intel aufgefordert, sich nach strategischen Alternativen umzusehen. nachdem der US-Halbleiterriese in diesem Jahr Verzögerungen bei neuen Produkten hinnehmen musste. Endphase Energy rückten um 1,5 Prozent vor. Die Aktie wird am 7. Januar im S&P-500 den Platz von Tiffany übernehmen, die infolge der Übernahme durch LVMH aus dem Index ausscheidet.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stand an Silvester 2020 bei 0,92 Prozent - fast 1 Prozentpunkt niedriger als Ende 2019. Es war der deutlichste Rückgang seit 2011.

30. Dezember:

Etwas fester - Teilnehmer sprachen von einer Konsolidierung nach dem Rücksetzer zuvor. Für den Dow reichte das zu einem Rekordhoch auf Schlusskursbasis. Amazon gaben 1,1 Prozent ab mit der Nachricht, das Podcast-Netzwerk Wondery erwerben zu wollen. Früheren Angaben des Wall Street Journal zufolge war in Gesprächen von einem Betrag von mehr als 300 Millionen Dollar die Rede. Osmotica Pharmaceuticals knickten um 20 Prozent ein. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte die Durchführung einer neuen Studie vorgeschlagen, um die Wirksamkeit eines Medikaments zur Behandlung von Multiple-Sklerose zu belegen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:30 Mi, 17:31 % YTD EUR/USD 1,2247 +0,10% 1,2290 1,2288 +2,8% EUR/JPY 126,18 -0,07% 126,77 126,93 +2,5% EUR/CHF 1,0828 +0,15% 1,0830 1,0854 +2,6% EUR/GBP 0,8955 -0,01% 0,8998 0,9038 +2,5% USD/JPY 103,02 -0,18% 103,15 103,30 -0,3% GBP/USD 1,3679 +0,13% 1,3659 1,3596 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,4484 -0,73% 6,5023 6,5075 -0,8% Bitcoin BTC/USD 33.361,93 +0,51% 29.009,50 28.135,00 +14,0%

31. Dezember:

Am letzten Handelstag 2020 machte der Dollar etwas Boden gut. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

30. Dezember:

Der Dollar schwächelte weiter. Der Dollar-Index gab um weitere 0,3 Prozent nach. Durch das beschlossene US-Konjunkturpaket werde die Staatsverschuldung der USA weiter steigen, was als Belastungsfaktor für den Greenback gelte, hieß es; zumal gleichzeitig von der US-Notenbank noch länger sehr niedrige Zinsen in Aussicht gestellt werden. Das Pfund setzte seinen Anstieg fort, nachdem in Großbritannien der Corona-Impfstoff von Astrazeneca zugelassen worden war. Der Bitcoin markierte mit 28.882 Dollar erneut einen Rekordwert.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 04, 2021 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.