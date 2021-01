- Die Aktien in Asien wurden in der ersten Sitzung des Jahres 2021 höher gehandelt. Der S&P/ASX 200 gewann 1,5%, der Kospi legte 2,5% zu und die Indizes aus China stiegen. Der Nikkei war ein Nachzügler und fiel um 0,7%. - Die US-Futures notieren nach den Rekordhochs an der Wall Street leicht schwächer. - Der DE30-Future deutet auf eine flache Eröffnung der europäischen Sitzung hin. ...

